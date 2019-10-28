Beşiktaş'tan 5 maçlık paket bilet

Beşiktaş'ta mali konular için yoğun mesai harcayan yönetim, sezonun ilk yarısını kapsayan iç saha maçları için 5 maçlık paket bilet uygulamasına başladı. Yarın saat 15.00 itibariyle başlayacak olan bilet satışları, yüzde 25'lik de fiyat avantajı sağlıyor.

Denizlispor, Slovan Bratislava, İstikbal Mobilya Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını kapsayan paket bilette, 1 kişi en fazla 5 bilet alabilecek.

5 maçlık paket bilet fiyatları ise şu şekilde:



1. Kategori 995TL

2. Kategori 940TL

3. Kategori 850TL

4. Kategori 810TL

5. Kategori 675TL

6. Kategori 620TL

7. Kategori 415TL

8. Kategori 375TL

VIP: 2.950TL

1903 A-E: 2.950TL

1903 B-D: 3.100TL

1903 C: 3.250TL