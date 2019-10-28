El bile sıkışmadılar

MİRCEA

LUCESCU

BUGÜN NELER OLDU

Geçen sezon Fatih Terim ile Abdullah Avcı arasında yaşanan gerginlik bu sezona da yansıdı. Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir Teknik Direktörü olarak görev yapan ve Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışında Türk Telekom Stadı'nda yenilen Avcı, o maçta yaşananlardan sonra Terim'in yüzüne bakmadı.Maç içinde de iki teknik adam, birbirlerine mesafeli davrandı.İki takımı da çalıştıran ve şampiyonluk kupasını kaldıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, dün de maçı izlemek istedi. Deneyimli çalıştırıcı maça gelirken son anda vazgeçti ve stada girmedi. Rumen çalıştırıcının Beşiktaş'a zarar vermemek adına bu kararı aldığı ve ortaya çıkabilecek dedikoduların önüne geçmek istediği öğrenildi.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası soyunma odasında takımını şu sözlerle tebrik etti: "Hiç kimseye acımadan bu aile mücadele ederse, bu şekilde birbirine yardımcı olursa, el ele tutarsa ne yapabileceğini gösterdi. Var olan bir şey var: Beşiktaş... Burası başka bir duygu. Biz yarışa döndük. Bu duyguyu yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık."Maçtan önce yardımcı hakem Atilla Karaoğlan, Avcı'nın yanına giderek başarılar dilemek istedi ama Avcı kabul etmedi ve elini sıkmadı.Galatasaraylı futbolcular, hakem Mete Kalkavan'a zaman zaman tepki gösterdiler. Mariano'nun Kalkavan'a yaptığı el hareketi ise büyük tepki çekti.İki takım arasındaki 123. lig derbisi dün oynanırken Beşiktaş, 36. galibiyetine ulaştı.Beşiktaş, G.Saray'a karşı son 5 lig maçında da yenilmedi ve 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti.Sarı-kırmızılıların ligdeki deplasmandaki derbi hasreti 12 maça çıktı… (4 beraberlik-8 mağlubiyet)İlk haftada Denizli'ye yenilen ve sonrasında 3 galibiyet 4 beraberlik alan Aslan, 7 maç sonra kaybetti.