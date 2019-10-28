Trabzonspor zirve peşinde

JOSE

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de son 3 haftayı 9 puanla kapatan Trabzonspor, Alanyaspor'un Gaziantep deplasmanından bir puanla dönmesiyle liderlik koltuğunu ele geçirme şansını yakaladı. Ancak bunun içinÖte yandan sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ile Obi Mikel kadroya dahil edilmedi. Krasnodar maçında forma giyemeyenöğrenildi.Trabzonspor kafilesini İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce taraftarı karşıladı. Bordo-mavili taraftarlar, marşlar ve sloganlar eşliğinde karşıladıkları futbolcuları konaklayacakları otele uğurladıTrabzonspor'da zorlu Başakşehir maçı öncesi kaptan Jose Sosa sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerin takım kaptanı olan Sosa, bu akşam sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Göztepe maçında görev alamayacak