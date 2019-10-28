Trabzonspor zirve peşinde

Süper Lig'de son 3 haftayı 9 puanla kapatan Trabzonspor, Alanyaspor'un Gaziantep deplasmanından bir puanla dönmesiyle liderlik koltuğunu ele geçirme şansını yakaladı. Ancak bunun için Trabzonspor'un Başakşehir'i iki farkla yenmesi gerekiyor.
Öte yandan sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ile Obi Mikel kadroya dahil edilmedi. Krasnodar maçında forma giyemeyen Sturridge ise kadroya alınsa da yedek bekleyeceği ve yine Yusuf Sarı'nın 11'de görev alacağı
öğrenildi.
İSTANBUL ALEV ALDI
Trabzonspor kafilesini İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce taraftarı karşıladı. Bordo-mavili taraftarlar, marşlar ve sloganlar eşliğinde karşıladıkları futbolcuları konaklayacakları otele uğurladı
JOSE SOSA TEHLİKESİ
Trabzonspor'da zorlu Başakşehir maçı öncesi kaptan Jose Sosa sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerin takım kaptanı olan Sosa, bu akşam sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Göztepe maçında görev alamayacak