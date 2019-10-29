Altınordu: 3 - Amed Sportif: 1

TFF 1. Lig'de bu sezon düşme hattına gerileyerek taraftarını üzen Altınordu, Türkiye Kupası 4. Tur maçında 2. Lig ekibi Amed Sportif'i eleyerek moral buldu: 3-1.



Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-lacivertli ekibin gollerini 16 ve 66. dakikalarda Anıl ile 33. dakikada Yasin Ozan attı. Konuk ekibin tek golü 68. dakikada Burak'tan geldi. Bu skorla İzmir ekibi adını 5. tura yazdırdı.



12. dakikada konuk ekip atağında Bünyamin sağdan ceza sahasına yaklaşıp ortaladı, Yüksel'in zor pozisyonda gelişine vuruşunda kaleci Ali Emre üzerine gelen topu kontrol etti.



16. dakikada Altınordu öne geçti. Hızlı gelişen atakta Okan topu yayın üzerinde sol tarafa çıkardı, Anıl çaprazdan uzak kale direği dibine yerden vurdu: 1-0.



33. dakikada fark 2'ye çıktı. Yasin Ozan ceza sahası sağ çaprazından çok sert vurup kaleciyi avladı: 2-0.



İlk yarı bu skorla sona erdi.



57. dakikada ev sahibinden Burak İnce penaltı noktasına kadar girip topu yayın üzerine çıkardı, Anıl'ın şutu üstten auta çıktı.



59. dakikada Altınordu yine gole yaklaştı. Yasin Ozan penaltı noktası üzerinden yayın üzerine çıkardı, Okan gelişine çok sert vurdu, top yan direkten döndü.



66. dakikada ev sahibi üçüncü golü buldu. Anıl savunma arasına gönderilen topu plaseyle ağlara gönderdi: 3-0.



68. dakikada Onur Alkan soldan ceza sahasına girip ortaladı, Burak kafayı vurup skoru belirledi: 3-1.



Maç 3-1 bitti.

Stat: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Ogün Kamacı xx, Murat Erölmez xx

ALTINORDU: Ali Emre Yanar xx, Kahraman Demirtaş xx, Ali Mert Aydın xxx, Yusuf Arslan xx, Onur Taha Takır xx, Anıl Koç xxx, Egehan Gök xx, Burak İnce x (Muzaffer Kocaer dk. 69 x), Okan Derici xx, Ersel Aslıyüksek xx, Yasin Ozan xxx (Fatih Aktay dk. 83 ?)

Yedekler: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Kerim Alıcı, Muhammed Mert

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

AMED SPORTİF: Erdi Yokuşlu x, Hasan Erbey xx, Abdullah Çetin x, Yüksel Kayaalp x (Burak Taşdemir dk. 62 x), Oğuz Özden xx (Ahmet Altınay dk. 88 ?), Ramazan Çeri x (Muhlis İstemi dk. 63 x), Tolga Tekin xx, Onur Alkan xx, Mansur Çalar xx, Bünyamin Yürür xx, Muhammet Yılmaz xx

Yedekler: Serkan İpek, Berat Han, Ali Gaffar İçöz, Seymen Yağmur

Teknik Direktör: Recep Bayık

Goller: Anıl Koç (dk. 16 ve 66), Yasin Ozan (dk. 34) (Altınordu), Burak Taşdemir (dk. 68) (Amed Sportif)

Sarı kartlar: Anıl Koç, Egehan Gök (Altınordu)