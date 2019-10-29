‘Galatasaray’ı yenmeden gitmem’ dedi avına ulaştı!

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonluk hedefiyle geldiği Beşiktaş'ta lig ve Avrupa'da üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası durumu tartışmaya açılan teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray derbisini kazanarak yeniden hayata döndü.Geçen sezon Başakşehir'in başında Fatih Terim'in Galatasaray'ına yenilerek şampiyonluğu kaybeden Avcı'nın rövanş olarak baktığı maça 'olmak ya da olmamak' prensibiyle çıktığı öğrenildi.Ligin 7. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi teknik heyetteki arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yapan 56 yaşındaki çalıştırıcının,dediği ifade edildi.Ardından Alanyaspor maçını kazanan, Ankaragücü ile berabere kalıp Braga'ya yenilen Avcı, uzun süredir beklediği meydan okumayı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesini kazanmayı başaran Abdullah Avcı, son yıllarda sarı-kırmızılı takımdan aldığı puanlarla dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a rakip olduğu son 15 maçta sadece 4 kez kaybederken, bu karşılaşmaların 8'inden üç puan çıkardı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Abdullah Avcı, derbi sonrası soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşmada, "Biz yarışa döndük. Bu duyguyu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık" dedi.Beşiktaş'ta yeni göreve gelen yönetim ekonomik olarak kulübe çıkış yolları arıyor. 'Omuz Omuza Kartal Yuvası'na' kampanyasının ardından yeni bir çalışma yapan siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısını kapsayan iç saha maçları için 5 maçlık paket bilet uygulamasına başladı. Denizlispor, S.Bratislava, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve G.Birliği karşılaşmalarını kapsayan paket biletler, 375 TL'den 3250 TL'ye kadar fiyatlarla bugün satışa sunulacak.