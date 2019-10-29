Garry Rodrigues: Sıra bizde

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor karşısında aldığıGarry Rodrigues'in sırrı ortaya çıktı. 29 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, Yukatel Denizlispor maçında gösterdiği performansın üzerine çıkmak içinsöyledi. Antrenmanların ardından bireysel şut çalışması yapan Rodrigues bunun karşılığını da müthiş füzesiyle aldı.Tecrübeli oyuncu, bireysel başarının yanında takım olarak kazanmanın önemine de vurgu yaptı. En son 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşayan takımın özlemini bitireceklerini belirten Rodrigues, "Kendi adıma her maç daha iyi olacağım.çünkü şampiyonluk sırası bizde" diye konuştu.7 maçta 503 dakika forma giyen Rodrigues 2 gol, 1 asistle oynadı. Vedat 9 karşılaşmanın tamamında 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.