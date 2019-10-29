Gemiyi Sörloth kurtardı!

BUGÜN NELER OLDU

Herkesin bitti dediği anda ise sahneye Kuzeyin Kralı Sörloth çıktıMAÇIN ilk 30 dakikasını Başakşehir adeta tek kale oynadı. 4 net gol pozisyonuna giren Başakşehir karşısında bu ayakta kalan tek isim Jose Sosa oldu.farklı olan Trabzonspor'un topla oynama isteğiydi.Bu istek penaltıdan golü de getirdi ancak Başakşehir çabuk toparlanarak penaltıdan beraberliği sağladı.defans hattı maç içerisinde çok net hatalar yaptı. Başakşehir takımında hücum hattı oldukça verimli gibi gözükse de oyunun kontrolünü takımın orta sahası kontrol etti.Can sahada adeta basmadık yer bırakmazken, onu destekleyen Mahmut ve Azubuike ikilisi orta saha direncinin baş mimarlarıydı., Başakşehir deplasmanında son dakika golüyle aldığı beraberlikle, maçın 90 dakika olduğu ve asla mücadeleden vazgeçilmemesi gerektiğini bir kez daha ispatladı.90+6'da gelen gol Trabzonspor için belki de sezonun kırılma anıydıAğrıları nedeniyle Krasnodar maçında kadroya alınmayan Sturridge, dün Ünal Karaman'dan forma istedi ve ilk 11'de başladı. İngiliz yıldız maç sonu, "Takım adına oynamak ve takıma yardımcı olmak çok iyi. Rakibimizin bizden biraz daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Bu 1 puan bizim için önemli" dedi. Sturridge, Skrtel ile ilgili soruya ise, "O benim çok yakın arkadaşım. Maç içinde de espriyle 'Her yerde beni takip ediyorsun. Artık gelme' dedim" şeklinde cevap verdi.Trabzonspor adına maçın kahramanı olan Sörloth, 1 puanın altın değerinde olduğunu söyledi: "Gerçekten güzel bir andı, Novak kalecinin çıkmasını engelledi ve bana da golü atmak kaldı. Sturridge ile önde de oynadık, defansa da yardım ettik. Bu puan bizim için çok önemliydi."