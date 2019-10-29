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Kart yok futbol var!

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Kart yok futbol var!
Fenerbahçe, bu sezonki kart istatistiği ile dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Teknik direktör Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bu takım kart görmüyor çünkü futbol oynamak istiyor" açıklamasıyla sarı-lacivertli ekibin kart istatistiğine dair sinyali vermişti. Ligde son 10 yıl baz alındığında da Kanarya, açık ara en az kart gördüğü sezonu yaşıyor.

AVRUPA'DA DA İKİNCİ SIRADA
9 maçta 9 sarısı olan takım, geçen yılın ilk 9 haftasında 17 sarı kart görmüştü. Bu sezonun ardından en az kart gördüğü ilk 9 haftalık periyodu ise 15 sarı ile 2013-2014'te yaşadı. Avrupa'da da Leicester City'nin (10 maç-9 sarı) ardından en az kart gören 2. takım oldu. Ferdi açtı ağzını yumdu gözünü 7 maçta 503 dakika forma giyen Rodrigues 2 gol, 1 asistle oynadı. Vedat 9 karşılaşmanın tamamında 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Geçen sezonun rövanşı olarak gördüğü zorlu mücadele için yardımcılarına, "O maçı oynamadan asla bırakmam" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü, Vodafone Park'ta Terim'li Aslan'ı devirip camiayı kenetledi OGÜN ŞAHINOĞLU

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Kart yok futbol var!
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