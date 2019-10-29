Kart yok futbol var!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, bu sezonki kart istatistiği ile dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Teknik direktör Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında,açıklamasıyla sarı-lacivertli ekibin kart istatistiğine dair sinyali vermişti.Bu sezonun ardındanen az kart gördüğü ilk 9 haftalıkperiyodu ise 15 sarı ile 2013-2014'teyaşadı. Avrupa'da daFerdi açtı ağzınıyumdu gözünümaçta 503dakika formagiyen Rodrigues 2 gol,1 asistle oynadı. Vedat9 karşılaşmanın tamamında5 gol, 1 asistlikperformanssergiledi.Geçen sezonun rövanşı olarak gördüğü zorlu mücadele için yardımcılarına, "O maçı oynamadan aslabırakmam" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü, Vodafone Park'ta Terim'li Aslan'ı devirip camiayı kenetlediOGÜN ŞAHINOĞLU