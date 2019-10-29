Toplantıda öğrendi!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray derbisinde attığı şık golle Beşiktaş'ı krizden çekip çıkaran Umut Nayir, siyah-beyazlıların kahramanı oldu.Bu başarının perde arkasında ise ilginç bir detay yatıyor. Umut, derbide oynayacağının haberini maçtan 3 saat önce yani 16.00'da aldı. Teknik direktörbelirtildi. Bunun üzerine büyük sevinç yaşayan Umut, bu heyecanını hemenÇocukluğundan bu yana Beşiktaş taraftarı olan Umut, siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk derbi maçında da golünü attı.Umut Nayır'ıçok daha öncelerden oynadığı takımlarda izleme fırsatı buldum. Önceleri kendisinden çok ümitliydim. Çünkü hırslıydı, fizik açıdan kendisine bakıyor ve kuvvetliydi. Defansların dengesini bozan koşuları vardı. Sırtı dönük yüksek toplara ağırlık koyabiliyordu. Aynı zamanda pozisyon da kokluyordu. Ancak ilerleyen yıllarda beklediğim aşamaya gelemedi. Çabalarının neticesini son hamlelerde doğru yapamıyor. Örnegin, Ankaragücü maçında topu alıp gole gidip rahat şekilde atacakken bir anda uzaktan topa vurdu. Derbide de o müthiş hırsının ve çabalarının birçoğunu değerlendiremedi ama mükemmel de bir gole imza attı. Bakalım 26 yaşından sonra değişik bir gelişime girebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.