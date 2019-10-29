Toplantıda öğrendi!

Galatasaray derbisinde attığı şık golle Beşiktaş'ı krizden çekip çıkaran Umut Nayir, siyah-beyazlıların kahramanı oldu. İlk derbi heyecanında ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki oyuncu, zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla zaferi getirirken taraftarları da coşturdu.
Bu başarının perde arkasında ise ilginç bir detay yatıyor. Umut, derbide oynayacağının haberini maçtan 3 saat önce yani 16.00'da aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç günü forvette kimi oynatacağı noktasında kararsız olduğu ve oyuncularına ilk 11'i saat 16.00'da yaptığı maç toplantısında açıkladığı
belirtildi. Bunun üzerine büyük sevinç yaşayan Umut, bu heyecanını hemen kardeşiyle paylaşıp "İlk 11'de oynuyorum" mesajını attı.
Çocukluğundan bu yana Beşiktaş taraftarı olan Umut, siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk derbi maçında da golünü attı.
Çok daha iyi olabilirdi
Umut Nayır'ı
çok daha öncelerden oynadığı takımlarda izleme fırsatı buldum. Önceleri kendisinden çok ümitliydim. Çünkü hırslıydı, fizik açıdan kendisine bakıyor ve kuvvetliydi. Defansların dengesini bozan koşuları vardı. Sırtı dönük yüksek toplara ağırlık koyabiliyordu. Aynı zamanda pozisyon da kokluyordu. Ancak ilerleyen yıllarda beklediğim aşamaya gelemedi. Çabalarının neticesini son hamlelerde doğru yapamıyor. Örnegin, Ankaragücü maçında topu alıp gole gidip rahat şekilde atacakken bir anda uzaktan topa vurdu. Derbide de o müthiş hırsının ve çabalarının birçoğunu değerlendiremedi ama mükemmel de bir gole imza attı. Bakalım 26 yaşından sonra değişik bir gelişime girebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.
ÖMER ÜRÜNDÜL