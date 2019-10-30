Beşiktaş'ta defterler açılıyor

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Galatasaray galibiyetiyle rahat bir nefes alırken yeni yönetim kulübün ekonomik problemlerine odaklandı. Göreve başlayalı 1.5 hafta olan başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik tabloyu tüm detaylarıyla yeni yıla kadar ortaya koymak ve yol haritası çizmek için harekete geçti. Yönetim kurulu, bu kapsamda hesapların incelemesini maliyecilere yaptıracak. Bağımsız olarak 5 mali müşavirin denetleyeceği mali tablolar, camiayla şeffaflık güvencesiyle ve tüm detaylarıyla paylaşılacak. Bu arada futbolcular, teknik heyet ve personelin Temmuz ayından bu yana biriken alacaklarına karşılık kendi içinde çözüm bularak 105 milyon TL'lik ödeme yapan yönetim, yakın vadedeki borçları da bankaya gitmeden halletmenin yollarını arıyor.

Burak dönse de forma Umut'un

Beşiktaş'ta üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yeni sezonda 12 resmi maçın sadece 4'ünde forma giyebilen Burak'ın bu hafta itibariyle takıma geri dönmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun cumartesi günü Antalyaspor ile oynanacak maça yetişse dahi yedek soyunacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisinde zaferi getiren golü kaydeden Umut Nayir'i Antalyaspor karşısında da ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.

Sıra galibiyet serisine geldi!

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, en büyük güvencelerinin siyah-beyazlı taraftarlar olduğunu söyledi. G.Saray maçıyla birlikte bambaşka bir hava yakaladıklarını belirten Torunoğulları, "Taraftarlarımızın desteğiyle her zorluğun üstesinden geleceğiz. Futbolcularımızla da bire bir görüşmeler yaptık ve desteğimizi hissettirmeye çalıştık. Artık galibiyet serisi yakalamalıyız. Yeni yönetimde ben değil, biz anlayışı olacak" ifadelerini kullandı.