Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe'de Oytun Özdoğan sürprizi...

Tarsus İdman Yurdu'nun kadrosunda dikkat çeken isimler arasında Trabzonspor, Balıkesirspor, Akhisarspor gibi takımlarda oynayan Zeki Ayvaz, Gençlerbirliği'nin eski forveti Artun Akçakın ve Galatasaray'dan kiralanan Ali Yavuz Kol var. Fenerbahçe'de Konyaspor ile oynanan U21 maçında kırmızı kart gören Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İki takımdan son dakika gelişmeleri haberimizde.

Fenerbahçe'de Harun Tekin ve Erten Ersu'nun sakatlıkları var. Ersun Yanal'ın ligde de forma giyen Altay'ın yerine bu maçta 1998 doğumlu Oytun Özdoğan'a forma şansı vermesi bekleniyor.

TFF. 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. sırada bulunan Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Türk futbolunun efsanelerinden Ergün Penbe. Futbolculuğu zamanında TFF. 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. sırada bulunan Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Türk futbolunun efsanelerinden Ergün Penbe. Futbolculuğu zamanında Fenerbahçe'ye çok kez rakip olan Ergün Penbe şimdi de teknik direktör olarak sarı lacivertlilere karşı mücadel edecek.

TARSUS İDMAN YURDU FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Tarsus İdman Yurdu ile Fenerbahçe arasında oynanacak ZTK 4. tur karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele A SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

TARSUS İDMAN YURDU

Anıl Demir, Aytaç Öden, Onur Şirin, Mehmet Çiçek, Sefa Durmuş, Nurullah Kaya, Mustafa Yılmaz, Çağrı Yağız Yasak, Ferhat Duman, Ali Yavuz Kol, Artun Akçakın

FENERBAHÇE

Oytun Özdoğan, Murat Sağlam, Sadık Çiftpınar, Adil Rami, Isla, Jailson, Tolgay Arslan, Zajc, Alper Potuk, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç