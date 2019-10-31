Çıldırtan eğlence

BUGÜN NELER OLDU

Lig ve Avrupa'da kötü giden, son olarak Beşiktaş derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray'da bazı oyuncuların sosyal medyaya düşen eğlence videosu taraftarları kızdırdı…Bir başka görüntüde ise Donk'un elindeki nargile dikkat çekiyor. Özellikle çocuğu ameliyat olduğu için Beşiktaş derbisinde forma giymeyen Donk'un dansözle halay çektiği anlar tepki toplarken, videoda birinin,dediği de duyuluyor.Sosyal medyayı sallayan bu video sonrası 3 oyuncuya öfke kusan Galatasaraylı taraftarlar,şeklinde yorumlar yaptılar.Eğlencede bulunan isimlerden model Elif Çelik ise şu açıklamayı yaptı: "Alem değil doğum günü için toplandık. Davetliler arasında sonradan futbolcu olduğunu öğrendiğim kişiler de vardı. Hep birlikte eğlendikten sonra evlere dağıldık."