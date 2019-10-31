Çıldırtan eğlence

Lig ve Avrupa'da kötü giden, son olarak Beşiktaş derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray'da bazı oyuncuların sosyal medyaya düşen eğlence videosu taraftarları kızdırdı… Salı gecesi yapılan bir doğum günü partisinde çekilen ve ortamda bulunanların Instagram'dan paylaştığı görüntülerde Ryan Donk, Ryan Babel ve Mario Lemina, dansöz eşliğinde eğleniyor.
Bir başka görüntüde ise Donk'un elindeki nargile dikkat çekiyor. Özellikle çocuğu ameliyat olduğu için Beşiktaş derbisinde forma giymeyen Donk'un dansözle halay çektiği anlar tepki toplarken, videoda birinin, "Çocuğun nasıl?"
dediği de duyuluyor.
DERBİDE YOK, HALAYDA VAR!
Sosyal medyayı sallayan bu video sonrası 3 oyuncuya öfke kusan Galatasaraylı taraftarlar, "Bir yanda kaburgası kırık olmasına rağmen sahada savaşan Emre Belözoğlu, diğer yanda derbiyi kaybettikten sonra dansöz oynatanlar. İşte aradaki fark… Donk çocuğu ameliyat olduğu için derbide değil, dansözle halayda boy gösterdi…"
şeklinde yorumlar yaptılar.
Eğlencede bulunan isimlerden model Elif Çelik ise şu açıklamayı yaptı: "Alem değil doğum günü için toplandık. Davetliler arasında sonradan futbolcu olduğunu öğrendiğim kişiler de vardı. Hep birlikte eğlendikten sonra evlere dağıldık."