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Yabancılar imza atmıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Yabancılar imza atmıyor
Beşıktaş'ta yeni yönetim UEFA'dan borçsuzluk kağıdını alabilmek için uğraşırken, büyük bir sorunla karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "UEFA borçsuzluk belgelerini tamamlamak için çalışıyoruz. Avrupa'da yarışma şansımızı kaybetmemek için UEFA lisansının şart olduğunun farkındayız ve tüm futbolcularla bu konuda görüşmelerimizi tamamladık" açıklamasını yapmıştı. Futbolcuların büyük kısmıyla bu konuda anlaşma sağlanırken, bazı yabancı oyuncular ise alacakları ödenmeden borçsuzluk kağıdına imza atmak istemiyor. Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetimin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.
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Yabancılar imza atmıyor
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