Adil Rami 1 ay yok

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Fenerbahçe'nın Fransız stoperi Adil Rami, sakatlık üzüntüsü yaşıyor. Süper Lig'de sadece bir maçta Ankaragücü'ne karşı 45 dakika sahada kalan Rami, uzun aradan sonra Tarsus İdman Yurdu maçında 11'de şans bulmuştu. Ancak 58. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Futbolcunun dün çekilen MR'ında kasığında kas zarı yırtılması ve kanama olduğu açıklandı. Bir ay takımdan uzak kalacak olan futbolcu Kasımpaşa ve Kayseri maçlarını kaçıracak. 14-17 Kasım'daki milli ara sonrası takıma dönecek.