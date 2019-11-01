Değişim zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş maçına 11 yabancıyla çıkan ve 1-0 yenilen Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında Türk oyuncular görev yapacak. Teknik Direktör Fatih Terim, derbi sonrasıdiyerek değişimin sinyalini vermişti. Tecrübeli çalıştırıcı ilk adımı bugün atacak.MARIANO ve Nagatomo'yu takımdan kesme kararı alan Fatih Terim, sağ bekte Şener Özbayraklı'ya, sol bekte Emre Taşdemir'e forma verecek.Cezası biten Ömer Bayram orta sahada oynayacak. Beşiktaş derbisinde son bölümde görev alan ve istekli futboluyla hocasının gözüne giren Adem Büyük de Rizespor maçına 11'de başlayacak.EKIM ayında Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'ın Kasım ayı fikstürü de oldukça zorlu. Bugün Türk Telekom Stadı'nda Rizespor'u ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, haftaya önce Real Madrid sonra Gaziantep'le deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray milli ara dönüşü Türk Telekom Stadı'nda 5 gün içinde Başakşehir ve Club Brugge'le kritik maçlar oynayacak.