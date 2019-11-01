Lejyonerleri 12 takıma bedel

Trabzonspor yabancı transferindeki başarısının semeresini ligde görüyor. Süper Lig'in 9. haftası geride kalırken, Trabzonspor'un attığı 19 golün 16'sı yabancı oyunculardan geldi. Ve bu sayı Süper Lig'de mücadele eden 12 takımdan daha çok...
Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in gol sayıları ile de eşit. Trabzonspor'un yabancılarının geçtiği takımlar arasında Galatasaray
ve Beşiktaş
da bulunuyor. Bordo-mavililerde Sörloth 6, Nwakaeme, Sosa
ve Sturridge 2
'şer gol attı. Ekuban, Avdijaj, Novak
ve Pereira
da 1'er gol kaydetti. Yabancılar alınan 16 puana da direkt etki ederken, Campi, Fernandes, Mikel, Onazi ve Hosseini ise golle tanışamadı.