Lejyonerleri 12 takıma bedel

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor yabancı transferindeki başarısının semeresini ligde görüyor. Süper Lig'in 9. haftası geride kalırken, Trabzonspor'un attığı 19 golün 16'sı yabancı oyunculardan geldi.Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in gol sayıları ile de eşit. Trabzonspor'un yabancılarının geçtiği takımlar arasındaveda bulunuyor. Bordo-mavililerdeve'şer gol attı.veda 1'er gol kaydetti. Yabancılar alınan 16 puana da direkt etki ederken, Campi, Fernandes, Mikel, Onazi ve Hosseini ise golle tanışamadı.