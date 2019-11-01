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Lejyonerleri 12 takıma bedel

Galatasaray ve Beşiktaş’tan daha fazla gol atmayı başaran bordo-mavili takımın lejyonerleri ayrıca ve Demir Grup Sivasspor ile de eşit sayıya ulaştılar

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Lejyonerleri 12 takıma bedel
Trabzonspor yabancı transferindeki başarısının semeresini ligde görüyor. Süper Lig'in 9. haftası geride kalırken, Trabzonspor'un attığı 19 golün 16'sı yabancı oyunculardan geldi. Ve bu sayı Süper Lig'de mücadele eden 12 takımdan daha çok... Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in gol sayıları ile de eşit. Trabzonspor'un yabancılarının geçtiği takımlar arasında Galatasaray ve Beşiktaş da bulunuyor. Bordo-mavililerde Sörloth 6, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge 2'şer gol attı. Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira da 1'er gol kaydetti. Yabancılar alınan 16 puana da direkt etki ederken, Campi, Fernandes, Mikel, Onazi ve Hosseini ise golle tanışamadı.
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Lejyonerleri 12 takıma bedel
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