Son dakika: Trabzonspor'da Sturridge şoku!

Trabzonspor'un golcüsü Sturridge'in, Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle sol alt baldırından sakatlandığı öğrenildi.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncumuza dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi."