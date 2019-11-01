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: 'da Sturridge şoku!

'a, yıldız futbolcu 'ten kötü haber!.. gelişmesine göre bordo mavili takımın İngiliz golcüsü, sakatlığı nedeniyle 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Giriş Tarihi: 1.11.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 15:39
Son dakika: Trabzonspor'da Sturridge şoku!

Trabzonspor'un golcüsü Sturridge'in, Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle sol alt baldırından sakatlandığı öğrenildi.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncumuza dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi."

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Son dakika: Trabzonspor'da Sturridge şoku!
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