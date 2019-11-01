Trabzonspor 5G’li oldu

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TRABZONSPOR, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Turkcell'in Huawei ile birlikte yürüttüğü proje ile 5G altyapısına kavuştu. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "5G ile hayatımıza girecek olumlu değişiklerden en çok etkilenecek sektörlerden biri de spor endüstrisi olacak. 5G ile birlikte spor endüstrisinin hızla dijitalleşmesi sağlanırken, sahalarda da izleyicilere daha zengin bir dijital deneyim sunulacak.dedi.