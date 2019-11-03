Çağlar attı Leicester kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın misafiri oldu.
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 57. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip, Jamie Vardy'nin 88. dakikada ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Leicester City puanını 23'e çıkarıp 4. sıradaki yerini korurken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.
Maçta 90 dakika forma giyen Çağlar Söyüncü, Leicester City'deki ilk golünü atmış oldu.