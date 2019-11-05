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'ın maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA A Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın ile deplasmanda karşılaşacak 'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda, sakatlıkları bulunan ve yer almadı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 5.11.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 10:11
Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı yer almadı.

Bugün saat 11.00'de İspanya'ya gidecek Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

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Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosu açıklandı
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