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'ta , Portekiz'e gitmedi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye giden 'ta teknik direktör , kafilede yer almadı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 6.11.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 17:27
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Portekiz'e gitmedi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı'nın ağır grip nedeniyle kafilede bulunamadığı bildirildi. Sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre oldukça ağır bir grip geçiren Avcı'nın kafileyle birlikte Portekiz'e gitmesine doktorlar izin vermediler. 5 saat sürecek yolculuğun Avcı'nın durumunu daha da kötüye götüreceğini belirten sağlık ekibi yarın yeniden değerlendirme yapacak ve ona göre uçuş izni verip vermemeyi kararlaştıracak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz'e gidecektir."

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Portekiz'e gitmedi
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