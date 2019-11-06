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'tan eşleşmesi için ilk yorum

Yönetim Kurulu Üyesi , Türkiye Kupası’nı kazanmayı amaçladıklarını söyleyerek, Denizlispor maçıyla ligde seriyi devam ettirmek istediklerini ifade etti.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 6.11.2019 16:54
Beşiktaş'tan 24Erzincanspor eşleşmesi için ilk yorum

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Kura Çekimi'nde 24 Erzincanspor ile eşleşen Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nın çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Kocadağ, "Türkiye Kupası önemli bir organizasyon, bizim de önemsediğimiz bir kupa. Beşiktaş, adının olduğu yerde kupanın sahibi olmak için elinden geleni yapar. Erzincan güzide bir kulübümüz. Erzincan'a gitmekten keyif alacağız. İnşallah kazasız belasız şekilde gideriz ve turu da geçmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"ÜST SIRALARDA OLACAĞIZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak olan Braga maçının ülke puanı için önemli olduğunu söyleyen Kocadağ, "Avrupa'da başarı ülke puanı için çok önemli. Başarılı şekilde dönmek istiyoruz. Ligde de 2 galibiyetlik bir serimiz ve son 4 maçta topladığımız 10 puan var. Milli maç arası öncesinde

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Beşiktaş'tan 24Erzincanspor eşleşmesi için ilk yorum
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