Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde R.Madrid'i 4 golle çekti! Asker selamıyla gönülleri fethetti

UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid U19, Galatasaray U19'u ağırladı.

Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Galatasaray U19'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray U19'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan Süleyman Luş, 55. dakikada penaltıdan Yunus Akgün, 86. dakikada Atalay Yıldırım ve 90. dakikada Işık Arslan kaydetti. Real Madrid U19'un gollerini ise 2. dakikada Armenteros ve 65. dakikada Gutierrez attı.

Galatasaray U19'da Yunus Akgün, 90+1. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.

GALATASARAY'IN GENÇLERİNDEN MEHMETÇİK'E ASKER SELAMI

Öte yandan skoru 1-1'e getiren golü atan Süleyman Luş ve takım arkadaşı, sevincini Mehmetçik'e selam vererek yaşadı.

Grupta ilk galibiyetini alan Galatasaray U19, puanını 3'e yükseltirken, ilk mağlubiyetini alan Real Madrid U19 ise 3 puanda kaldı.

A Grubu'nda 5. maçlar, 26 Kasım Salı günü Galatasaray U19 - Club Brugge U19 ve Real Madrid U19 - PSG U19 arasında oynanacak.