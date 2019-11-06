Jean Michael Seri: Maç bitti şimdi daha iyisini yapmamız gerekiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılıların Fildişili oyuncusu Jean Michael Seri maç sonrasında yaptığı açıklamada ilerleyen maçlara odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Seri'nin açıklamaları şu şekilde:

"Açıkçası biz burada bu akşam var olamadık bunu söyleyebiliriz. Bu tür maçlarda sahada kendinizi göstermeniz gerekiyor. Biz onları çok fazla bekledik ve böyle kaliteli bir takıma karşı da çok beklediğin zaman doğrudan geliyor, gerekeni yapıyorlar. Topu kaybetmediğimiz yerlerde de topu kaybettik ve bu tür şeylerde de sonuçları acı olabiliyor. Geriye düştüğünüz zaman da tekrardan güven kazanıp sahaya o şekilde çıkmanız gerekiyor. Biz bunu gerçekleştiremedik. Açıkçası çok fazla sahada oynayamadık ilk 15 dakika özellikle. Normal seviyemizin altındaydık. Kendi oyunumuzu da geliştiremedik. Boş alanlar vardı ancak karşımızda büyük bir pres vardı. Maç bitti, şimdi daha iyisini yapmamız gerekiyor. Şimdi Cumartesi günü oynayacağımız maça konsantre olmamız gerekiyor."