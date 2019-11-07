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'nin konuğu

, 'in 11. haftasında yarın 'yı ağırlayacak.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 7.11.2019 11:04
Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa
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