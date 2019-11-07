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maç özeti burada! Galatasaray; 6 Kasım'da 6-0'lık skorla Real Madrid'e mağlup oldu (ÖZET)

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden , dün gece Santiago Bernabeu Stadyumu'nda 'e konuk oldu. ! Maça çok hızlı başlayan Real Madrid; daha 7. dakikada Rodrygo'nun golleriyle skoru 2-0 yaptı. N'zonzi'nin Kroos'u düşürmesiyle bir de penaltı kazanan Real Madrid; 15. dakikada skoru 3-0'a getirdi. İlerleyen dakikalarda da maç Galatasaray için kabus gibi geçti. Gece geç saatlerde sona eren maçın sonucunu takip edemeyenler ! hakkında araştırmalara sabah saatlerinden itibaren başladı.

Giriş Tarihi: 7.11.2019 08:18 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 08:21
Real Madrid Galatasaray maç özeti burada! Galatasaray; 6 Kasım'da 6-0'lık skorla Real Madrid'e mağlup oldu (ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'ı 7 Kasım'a bağlayan gece için kabus gibi geçti! Maç boyunca yalnızca 1 kez isabetli şut atabilen sarı kırmızılılarda etkisiz ve isteksiz oyun dikkat çekti. 'e galibiyeti getiren goller 4., 7. ve 90. dakikalarda Rodrygo; 14. dakikadan penaltıdan Sergio Ramos, 45. ve 81. dakikalarda Fransız golcü Karim Benzema'dan geldi. Fatih Terim maçtan sonra yaptığı açıklamalarda bu kadar kötü bir oyunu beklemediklerini, sonuç nedeniyle son derece üzgün olduklarını ifade etti. Futbolseverler konusunda ilgiyle araştırmalarını sürdürüyor.

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Real Madrid Galatasaray maç özeti burada! Galatasaray; 6 Kasım'da 6-0'lık skorla Real Madrid'e mağlup oldu (ÖZET)
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