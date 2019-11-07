Real Madrid Galatasaray maç özeti burada! Galatasaray; 6 Kasım'da 6-0'lık skorla Real Madrid'e mağlup oldu (ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'ı 7 Kasım'a bağlayan gece Galatasaray için kabus gibi geçti! Maç boyunca yalnızca 1 kez isabetli şut atabilen sarı kırmızılılarda etkisiz ve isteksiz oyun dikkat çekti. Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 4., 7. ve 90. dakikalarda Rodrygo; 14. dakikadan penaltıdan Sergio Ramos, 45. ve 81. dakikalarda Fransız golcü Karim Benzema'dan geldi. Fatih Terim maçtan sonra yaptığı açıklamalarda bu kadar kötü bir oyunu beklemediklerini, sonuç nedeniyle son derece üzgün olduklarını ifade etti. Futbolseverler Real Madrid Galatasaray maç özeti konusunda ilgiyle araştırmalarını sürdürüyor.