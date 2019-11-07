Galatasaray; 6 Kasım'ın 17. yıl dönümünde Real Madrid'e 6-0 yenildi; sosyal medyada capsler patladı!

A Grubu'nda ilk galibiyetini 15 gün önce İstanbul'da Galatasaray karşısında alan Real Madrid, dün gece de maça çok hızlı başladı. Brezilyalı genç yıldız Rodrygo'nun 4 ve 7. dakikalarda attığı gollerle şoka giren Galatasaray'a bir darbe de Madrid kaptanından gelince karşılaşma 15. dakikada 3-0 oldu! İlk yarının son dakikalarında maçın en kötü performanslarından birini gösteren Yuto Nagatomo'nun topu kaptırmasıyla skor 4-0 oldu ve artık tüm umutlar sona erdi! 6-0 biten maçın ardından sosyal medyada paylaşılan capsler de olay oldu...