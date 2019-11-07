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  • Galatasaray; 6 Kasım'ın 17. yıl dönümünde Real Madrid'e 6-0 yenildi; sosyal medyada capsler patladı!

; 'ın 17. yıl dönümünde 'e yenildi; sosyal medyada capsler patladı!

, dün gece deplasmanında hiç beklemediği 'lık bir mağlubiyet aldı! Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçına çıkan sarı kırmızılılar dün gece de gol atma başarısı gösteremedi. İsteksiz ve hırstan yoksun oyun Galatasaray taraftarlarını kahrederken Real Madrid'in Cimbom'u 6-0 mağlup etmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu. 2002'de Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın 17. yıl dönümünde sarı kırmızılıların yine 6 Kasım'da 6 gol yemesi capslere konu oldu...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 08:10 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 08:22
Galatasaray; 6 Kasım'ın 17. yıl dönümünde Real Madrid'e 6-0 yenildi; sosyal medyada capsler patladı!

A Grubu'nda ilk galibiyetini 15 gün önce İstanbul'da karşısında alan , dün gece de maça çok hızlı başladı. Brezilyalı genç yıldız Rodrygo'nun 4 ve 7. dakikalarda attığı gollerle şoka giren Galatasaray'a bir darbe de Madrid kaptanından gelince karşılaşma 15. dakikada 3-0 oldu! İlk yarının son dakikalarında maçın en kötü performanslarından birini gösteren Yuto Nagatomo'nun topu kaptırmasıyla skor 4-0 oldu ve artık tüm umutlar sona erdi! biten maçın ardından sosyal medyada paylaşılan capsler de olay oldu...

Galatasaray; 6 Kasım'ın 17. yıl dönümünde Real Madrid'e 6-0 yenildi; sosyal medyada capsler patladı!
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Galatasaray; 6 Kasım'ın 17. yıl dönümünde Real Madrid'e 6-0 yenildi; sosyal medyada capsler patladı!
Galatasaray; 6 Kasım'ın 17. yıl dönümünde Real Madrid'e 6-0 yenildi; sosyal medyada capsler patladı!
Galatasaray; 6 Kasım'ın 17. yıl dönümünde Real Madrid'e 6-0 yenildi; sosyal medyada capsler patladı!
Galatasaray; 6 Kasım'ın 17. yıl dönümünde Real Madrid'e 6-0 yenildi; sosyal medyada capsler patladı!
Galatasaray; 6 Kasım'ın 17. yıl dönümünde Real Madrid'e 6-0 yenildi; sosyal medyada capsler patladı!
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