Biz hazırız hocam!

BUGÜN NELER OLDU

ezon başından beri oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla yoğun eleştirilere maruz kalan Galatasaray, önceki gün de Real Madrid'den 6-0'lık ağır bir yenilgiyle döndü. Özellikle takım içinde Ryan Babel, Mariano, Yuto Nagatomo, Michael Seri ve Sofiane Feghouli eleştirilerin odak noktası haline geldi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş derbisinin ardından büyük neşter sinyali vermesiyle birlikte gözler genç oyunculara çevrilmişti.diyen Terim, sarı kırmızılılarınolarak tabir edilen futbolcuları işaret etmişti. Önceki gün deve ilk galibiyetini aldı. Genç yıldız adayları, güzel futboluyla İmparator'a adeta" mesajı verdiler.iki kanatta da görev alabiliyor. Zaman zaman A takım kadrosunda da kendine yer bulan 19 yaşındakiGriezmann'ın Real Sociedad günlerine benzetiliyor.forma giyen Süleyman, teknik kapasitesi yüksek bir isim. Fiziği ise zayıf olarak öne çıkıyor.1.86'lık boyuyla dikkat çeken Işık Kaan, teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.henüz 14 yaşındayken Riekerink zamanında A takım formasını, Levski Sofya hazırlık maçında giymişti. Oyun kurucu olarak görev yapıyor.ÖZELLIKLE geçen sezon kupa maçlarında süre almaya başlayan genç yıldız adayı, solak futbolcu olmasıyla öne çıkıyor. Hem 10 numarada Belhanda'nın yerine hem de hem de kanat pozisyonunda oynayabiliyor. Altın jenerasyonun 'en parlak' oyuncusu olarak lanse ediliyor.TERİM'İN sezon başında A Takım'a alarak denediği Erencan, hücum hattında önemli bir alternatif konumunda. Fiziği ve saçlarıyla Arsenal'in defans oyuncusu David Luiz'e benzetiliyor.