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'ya milli davet

'nin genç futbolcusu , U19 Genç Milli Takımı'na çağrıldı.

Giriş Tarihi: 8.11.2019 15:09
Muhammed Gümüşkaya'ya milli davet

Fenerbahçe A Takımı ve U19 takımında forma giyen Muhammed Gümüşkaya, U19 Genç Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

Emre Belözoglu'nun antrenmanlarda özel olarak ilgilendiği Muhammed Gümüşkaya geleceğin yıldızı olarak görülüyor.

Milli takım formasını alt katogorilerde 20 kez giyen Muhammed, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanan Tarsus İdman Yurdu maçının 87. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna girerek ilk resmi maçını oynamıştı.

1 Ocak 2001'de İstanbul'da doğan 18 yaşındaki yetenek, futbola 2012 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı. Sırasıyla U14, U15, U16, U17 kategorilerinde forma giyen Muhammed, hücum bölgesinin her pozisyonunda görev alabiliyor.

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Muhammed Gümüşkaya'ya milli davet
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