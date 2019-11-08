Takviye ile daha iyi bir Trabzon izleteceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından şunları söyledi: "Maçı kaybettik ama kendi adımıza görev verdiğimiz oyunculardan görmek istediğimiz performansı gördük.Dışarda bıraktığımız oyuncularla birlikte kalite eksikliğimiz var. En iyi yaptığımız şey mücadele. Sahada kaçak yapan oyuncu yoktu. İnşallah devre arası takviye ile daha iyi bir Trabzonspor izletiriz. Ama geçen seneden beri çok zorluk çektik.Ama hedeflerden kopmadan ikinci yarıya ulaşırsak daha hazır bir Trabzonspor olarak başlayacağımızı inanıyorum."