Takviye ile daha iyi bir Trabzon izleteceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından şunları söyledi: "Maçı kaybettik ama kendi adımıza görev verdiğimiz oyunculardan görmek istediğimiz performansı gördük. Onlara kızmayacağız, saracağız, sarmalayacağız ve eksiklerini gidermeye çalışacağız.
Dışarda bıraktığımız oyuncularla birlikte kalite eksikliğimiz var. En iyi yaptığımız şey mücadele. Sahada kaçak yapan oyuncu yoktu. İnşallah devre arası takviye ile daha iyi bir Trabzonspor izletiriz. Ama geçen seneden beri çok zorluk çektik. Birçok şeyi söylemekte de zorlanıyorum, sadece yaşıyorum.
Ama hedeflerden kopmadan ikinci yarıya ulaşırsak daha hazır bir Trabzonspor olarak başlayacağımızı inanıyorum."