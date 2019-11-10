CANLI | Beşiktaş - Denizlispor

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcıları Mehmet Metin ve Mehmet Kısal. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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İlk 11'ler

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay, Barrow, Rodallega