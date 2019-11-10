Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > CANLI | Beşiktaş - Denizlispor

CANLI | -

'in 11. haftasında , 'u konuk ediyor. Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş 15 puanla 8. sırada yer alırken son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Denizlispor 11 puanla 14. sırada. 19.00'da başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 18:45 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 18:46
CANLI | Beşiktaş - Denizlispor

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcıları Mehmet Metin ve Mehmet Kısal. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş - Denizlispor | Canlı takip ve istatistik için tıklayın

İlk 11'ler

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay, Barrow, Rodallega

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Beşiktaş - Denizlispor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN