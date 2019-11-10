Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

Premier Lig'in 12. Haftasında Jürgen Klopp'lu Liverpool Pep Guardiola'lı Manchester City ile karşılaşacak. Dünyanın en iyi iki takımı olarak görülen ekiplerin karşılaşmasında kazanan şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayacak. Türkiye'den de çok sayıda futbolsever karşılaşmayı takip etmek istiyor. Peki, 'Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman' Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını ve karşılaşma ile ilgili bilgileri sizler için hazırladık. İşte 'Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda?' sorusunun yanıtı…

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Liverpool Manchester City maçının yayın kanalı, ilk 11'leri ve karşılaşma ile ilgili bilgiler haberimizin içerisinde…