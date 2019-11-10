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maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

Premier Lig’in 12. Hafta mücadelesinde lider sahasında ’i ağırlayacak. Dünyanın en iyi iki takımı olarak gösterilen iki ekibin karşılaşmasına sahne olacak mücadele öncesi futbolseverler ‘, saat kaçta ve ne zaman’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Ülkemizde de canlı yayınlanacak karşılaşmada Sadio Mane, Agüero, Sterling ve Salah gibi yıldızlar sahadaki yerini alacaklar. Peki, Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? İşte karşılaşma hakkındaki bilgiler ve mücadelenin yayın kanalı…

Giriş Tarihi: 10.11.2019 19:32 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 19:33
Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

Premier Lig'in 12. Haftasında Jürgen Klopp'lu Pep Guardiola'lı ile karşılaşacak. Dünyanın en iyi iki takımı olarak görülen ekiplerin karşılaşmasında kazanan şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayacak. Türkiye'den de çok sayıda futbolsever karşılaşmayı takip etmek istiyor. Peki, ', saat kaçta ve ne zaman' Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını ve karşılaşma ile ilgili bilgileri sizler için hazırladık. İşte 'Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda?' sorusunun yanıtı…

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Liverpool Manchester City maçının yayın kanalı, ilk 11'leri ve karşılaşma ile ilgili bilgiler haberimizin içerisinde…

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Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...
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