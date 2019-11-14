Galatasaray'ın ibrasızlık davasında flaş gelişme!

Galatasaray Spor Kulübü'nün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili davada mahkemede tarafların sulh olmaması üzerine dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.
Sarı-kırmızılı yönetimin tedbir kararı sürerken, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim görevine devam edecek.
Mahkeme, duruşmanın 21 Şubat 2020'ye ertelenmesine karar verdi.
Galatasaray'ın ibrasızlık davasında duruşma 21 Şubat 2020'ye ertelendi