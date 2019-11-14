Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Türkiye İzlanda Milli maçı canlı yayın izle!

UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde A Milli Futbol Takımımız yeni bir zafer için sahaya çıkıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi heyecan dorukta! Maça sayılı saatler kala teknik Direktör Şenol Güneş'in sahaya süreceği ilk 11'de netleşti. 14 Kasım Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak olan Milli maç öncesi ''Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda'' sorusunun cevabı büyük merak konusu oldu. Türkiye İzlanda maçı canlı izle seçeneğine buradan ulaşabilirsiniz. Peki, Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU

Millilerimiz, grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak H grubunda ilk sırada yer alıyor. Son oluşan puan durumu şöyle;

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

14 Kasım Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak maç öncesi heyecan dorukta! H grubunda lider durumda olan A Milli Futbol Takımımız bu maçı da kazanarak bir üst tura yükselmenin planlarını yapıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın kanalı bilgilerini sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE İZLANDA MİLLİ MAÇI CANLI İZLE

Maç saatinin başlaması ile birlikte ekranları başında olmayan futbol severler Türkiye İzlanda maçı canlı izle seçeneğine de buradan ulaşabilecekler.

İşte detaylar;