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EURO 2020 zamanı! maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Kilit maç ne zaman, saat kaçta? Cenk Tosun...

82 milyon nefesini tuttu EURO 2020 için hayati önem taşıyan maçını bekliyor! A Milli Futbol Takımımız, Türk Telekom Stadyumu’nda İzlanda’yı konuk edecek. Ay yıldızlılar bu zorlu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak bir üst turu garantilemek istiyor. Şenol Güneş, önemli maç öncesi tüm futbolcularla yakından ilgileniyor. Öte yandan maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyen milyonlarca futbol sever ‘’ İzlanda maçı hangi kanalda’’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye İzlanda Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler Milli maç ne zaman ve hangi kanalda sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 14.11.2019 08:04 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 08:04
EURO 2020 zamanı! Türkiye İzlanda maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Kilit maç ne zaman, saat kaçta? Cenk Tosun...

A Milli Futbol Takımımız, H grubundaki dokuzuncu maçında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu grupta lider durumda olan ay yıldızlılar bu mücadeleden de 3 puan ile ayrılarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Şenol Güneş ve öğrencileri zorlu maç öncesi son hazırlıklarını yapmaya devam ederken heyecan da giderek artıyor. Milyonlarca futbol severin takip edeceği Milli maçın yayın kanalı bilgileri de merak konusu oldu. '' İzlanda maçı hangi kanalda'' cevabı en çok araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, Türkiye İzlanda Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

TÜRKİYE İZLANDA MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde, A Milli Futbol Takımımız İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Millilerimiz lider olarak bir üst tura yükselmenin peşinde. Türkiye İzlanda maçı muhtemel 11'leri ve mücadelenin yayın kanalı bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Ingason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Palsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Finbogason, Bödvarsson, Kolbeinn Sigthorsson

İşte diğer tüm detaylar;

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EURO 2020 zamanı! Türkiye İzlanda maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Kilit maç ne zaman, saat kaçta? Cenk Tosun...
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