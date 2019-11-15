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FIFA kokartlı hakem , UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda oynanacak ile maçında düdük çalacak.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 15.11.2019 14:35
Liechtenstein - Bosna Hersek maçı Halis Özkahya'nın
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'nın Liechtenstein ile Bosna Hersek takımları arasında 18 Kasım 2019 Pazartesi günü oynanacak UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu müsabakasını yöneteceği belirtildi.
Liechtenstein'ın Vaduz şehrindeki Rheinpark Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
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Liechtenstein - Bosna Hersek maçı Halis Özkahya'nın
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