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Andorra maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? EURO 2020 öncesi son maç olan Andorra Türkiye maçı muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası elemelerindeki son maçına bu akşam çıkacak. Geçtiğimiz gün İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020’ye katılmaya hak kazanan , son olarak Andorra ile karşılaşacak. Genç millilerin sahada olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler ‘, ne zaman, saat kaçta’ aratmalarında bulunuyorlar. Gruplardan çıkmayı İzlanda maçında garantileyen milli takımımız, Fransa’nın olası bir beraberlik alma ihtimaline karşı sahaya çıkacak. Peki, Türkiye maçı hangi kanalda? Andorra Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.11.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 11:50
Andorra Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? EURO 2020 öncesi son maç olan Andorra Türkiye maçı muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımımız bu akşam EURO 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde son maçına çıkacak. Geri de kalan 9 karşılaşmadan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkaran milliler Avrupa Şampiyonasına katılma vizesini geçtiğimiz İrlanda maçında almayı başardı. Bu akşam Andorra deplasmanına gidecek milliler galip gelip, Fransa'nın puan kaybetmesini bekleyerek grup liderliğini kovalayacak. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Andorra maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Aratmalarında bulunuyorlar. Müsabakaya kısa bir süre kala Andorra Türkiye maçının tarih, saat ve yayın bilgileri ile ilgili gelişmeleri hazırladık. İşte ? sorusunun yanıtı…

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? ANDORRA TÜRKİYE MAÇI SAAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Andorra Türkiye maçı ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilir, karşılaşmanın yayın saati, kanalı gibi bilgileri bulabilirsiniz…

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Andorra Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? EURO 2020 öncesi son maç olan Andorra Türkiye maçı muhtemel 11'leri
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