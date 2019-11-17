Andorra Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? EURO 2020 Andorra Türkiye maçı canlı izle

A Milli Futbol Takımımız bu akşam EURO 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde son maçına çıkacak. Geri de kalan 9 karşılaşmadan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkaran milliler Avrupa Şampiyonasına katılma vizesini geçtiğimiz İrlanda maçında almayı başardı. Bu akşam Andorra deplasmanına gidecek milliler galip gelip, Fransa'nın puan kaybetmesini bekleyerek grup liderliğini kovalayacak. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Andorra Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Aratmalarında bulunuyorlar. Müsabakaya kısa bir süre kala Andorra Türkiye maçının tarih, saat ve yayın bilgileri ile ilgili gelişmeleri hazırladık. İşte Andorra Türkiye maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı…

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? ANDORRA TÜRKİYE MAÇI SAAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Andorra Türkiye maçı ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilir, karşılaşmanın yayın saati, kanalı gibi bilgileri bulabilirsiniz…