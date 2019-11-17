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Andorra maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Andorra Türkiye maçı canlı izle

Bu akşam A Milli Futbol Takımı finallerine lider olarak gitmek için sahaya çıkıyor! Bu hafta oynana İzlanda maçıyla birlikte 'ye gitmeye hak kazanan Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemelerinde son olarak Andorra ile karşılaşacak. 81 milyonun kalbi grupta liderlik için sahaya çıkacak Milliler ile atacak. Maça saatler kala futbolseverler, 'Andorra Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta' sorularının yanıtını araştırıyorlar. Gruplardan çıkmayı İzlanda maçında garantileyen milli takımımız, Fransa'nın olası bir beraberlik alma ihtimaline karşı sahaya çıkacak. Peki, Türkiye maçı hangi kanalda? Andorra Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.11.2019 20:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 20:13
Andorra Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? EURO 2020 Andorra Türkiye maçı canlı izle

A Milli Futbol Takımımız bu akşam elemelerinde son maçına çıkacak. Geri de kalan 9 karşılaşmadan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkaran milliler Avrupa Şampiyonasına katılma vizesini geçtiğimiz İrlanda maçında almayı başardı. Bu akşam Andorra deplasmanına gidecek milliler galip gelip, Fransa'nın puan kaybetmesini bekleyerek grup liderliğini kovalayacak. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Andorra maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Aratmalarında bulunuyorlar. Müsabakaya kısa bir süre kala Andorra Türkiye maçının tarih, saat ve yayın bilgileri ile ilgili gelişmeleri hazırladık. İşte Andorra Türkiye maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı…

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? ANDORRA TÜRKİYE MAÇI SAAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Andorra Türkiye maçı ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilir, karşılaşmanın yayın saati, kanalı gibi bilgileri bulabilirsiniz…

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