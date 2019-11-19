Enes Ünal: Turist olarak gitmiyoruz

Milli Takım kariyerindeki ilk gollerini Andorra ağlarına gönderen Enes Ünal, EURO 2020 için şimdiden hazırlanmaya başladıklarını söyledi. Attığı gollerle üzerindeki baskıyı da kırdığını belirten 22 yaşındaki oyuncumuz, "Bu anın gelmesini çok istiyordum. Ama artık gollerimi attım, rahatladım. Hayatımın en gurur verici anlarıydı. Takım halinde hem fizik hem de psikolojik olarak çok iyi hazırlanıp turnuvada olacağız. Çok istekli ve bir şeyler yapmak için EURO 2020'de mücadele edeceğiz. Turist olarak gitmiyoruz. Sadece gitmek için orada olmayacağız. Armayı, formayı giyip ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Şampiyonaya damga vuracağız" sözleriyle hedeflerini açıkladı. Teknik direktör Şenol Güneş'e de teşekkür eden Enes, "Hocamız bizimle hep ilgileniyor ve bize inancını aşılıyor. Turnuvaya kadar yapacağımız çalışmalarla daha da iyi duruma gele ceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.





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