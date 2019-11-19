Trabzonspor'da Novak'ın yerine Abdurrahim Dursun!

Sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı başı ağrıyan Trabzonspor'a bir kötü haber de Filip Novak'tan geldi. Bordo-mavili ekipte Novak, ülkesi Çekya'nın milli takım kampında sakatlandı. Oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalması beklenirken teknik direktör Ünal Karaman'ın sol bekte Filip Novak'ın yerine Ümit Milli Takım oyuncusu Abdurrahim Dursun'a görev vermesi bekleniyor.

FORMA ABDURRAHİM'İN

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdurrahim Dursun, geçtiğimiz yılı Kırklarelispor ve 1461 Trabzon'da kiralık geçirirken bu yıl A takım kadrosunda yer bulmaya başladı. Trabzonspor'un ligde bu sezon oynadığı 11 maçın 10'unda kadroya girmeyi başaran Abdurrahim, bu sezonki ilk ve tek resmi maçına ise UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar deplasmanında çıktı. Trabzonspor'un deplasmanda 3-1 kaybettiği mücadelede 90 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu, Novak'ın yokluğunda Karaman'ın sol bek pozisyonundaki kozu olacak.

Öte yandan, Abdurrahim Dursun, Ümit Milli Takım formasını da 10 defa terletme başarısı gösterdi.