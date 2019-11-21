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Konyaspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 21.11.2019 14:24
Beşiktaş Konyaspor maçına hazırlanıyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2 ve ayak tenisinin ardından yapılan şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin'in katılmadığı ifade edildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Beşiktaş Konyaspor maçına hazırlanıyor
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