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'da hazırlıkları başladı

, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında Belçika temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 23.11.2019 13:43
Galatasaray'da Club Brugge hazırlıkları başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan Başakşehir maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray'da Club Brugge hazırlıkları başladı
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