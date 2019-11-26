CANLI | Galatasaray - Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, evinde Club Brugge ile karşılaşıyor. 20.55'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcıları Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Club Brugge | Canlı takip ve istatistik için tıklayın

Maçtan notlar

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor. Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak.

Galatasaray'da 4 sakat, bir cezalı

Galatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak. Uruguay Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera'nın sahada yerini alması bekleniyor.

Gol atamayan tek takım

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor. Toplam 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

Club Brugge'de Diagne kadroda yok

Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek. Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı. Club Brugge'de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak.

Avrupa'da 284. kez sahne alıyor

Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 284. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 283 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 422 gole engel olamadı.