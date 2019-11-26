Trabzonspor'da Oğuzhan Özyakup sesleri

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un ismi Trabzonspor camiasında yüksek sesle telaffuz edilmeye başlandı. 27 yaşındaki orta sahanın mevkisi için yabancı futbolcu bakan bordo-mavili yönetim, Oğuzhan'a sıcak ancak bu transferi ekstra bir bedel ödemeden halletmenin peşinde… Siyah-beyazlı kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi olan futbolcudan bonservis sorununu kendisinin çözmesi veya kiralık olarak gelecek bir formülü düşünmesi istendi. Tecrübeli yıldızın daha çok süre alabilmek adına ve çocukluğunda da taraftarı olduğu Trabzonspor'a devre arasında gitmeye sıcak olduğu belirtildi.



383 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

2012'de Arsenal'den Beşiktaş'a gelen Oğuzhan Özyakup, 7 sezonda 260 kez siyahbeyazlı formayı giydi. 30 gol, 56 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 9'u Süper Lig (383), 3'ü Avrupa Ligi (162) olmak üzere 12 maçta 545 dakika süre aldı.



TARAFTARLAR OKAY'I İSTİYOR

2018-19 sezonunda Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, İspanyol kulübü ile köprüleri attı... La Liga'da son 5 maçta forma giymeyen 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından Celta'yı takipten çıkardı ve tüm paylaşımlarını sildi. Bu gelişme Okay'ın İspanyol ekibinden ayrılacağı iddialarını güçlendirirken, Trabzonsporlu taraftarlar milli oyuncuya, "Trabzon'a geri dön" çağrısı yaptı. Bu sezon sakatlıkların büyük bir bölümünü ön libero ve orta sahada veren Trabzonspor'un Okay'ı devre arasında kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği de öğrenildi.



SOSA'YA ÖZEL TEBRİK

Trabzonspor kaptanı Sosa'nın, Ankaragücü maçında sakatlık riskini göze alarak oynadığı ortaya çıktı. Sağlık kurulunun forma giymesinin riskli olacağını söylediği ancak Arjantinli yıldızın iğne ile sahaya çıktığı, aldığı birkaç darbe ile ağrılarının daha da arttığı ancak buna rağmen oyuna devam ettiği belirtildi. Bu davranışı ile Sosa maç sonu teknik direktör Ünal Karaman'dan özel tebrik aldı.

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