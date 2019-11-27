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'ın rakibi

, UEFA 'nde yarın 'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Kupada üst tura çıkma şansını yitiren ve puanı bulunmayan siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens forma giyemeyecek.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:54
Beşiktaş'ın rakibi Slovan Bratislava

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak.

Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

- 4 maçta da yenildi

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı.

K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

- Tarihinin en uzun yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

- Lens cezalı

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak.

Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

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Beşiktaş'ın rakibi Slovan Bratislava
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