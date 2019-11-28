Roco’nun yerine stoper aranıyor

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş adına ocak ayı transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Forvet için Mario Balotelli için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, orta saha ve kanat takviyesini ise Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katarak gerçekleştirmek istiyor. Kartal'ın transfer yapmayı planladığı bir başka mevki de stoper…Scout ekibiyle birlikte belirlenen isimlere yoğunlaşan transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın bu ülkede bir dizi temaslarda bulunduğu ifade edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ekonomik sıkıntı nedeniyle transferde düşük maliyet-maksimum fayda ilkesinden taviz vermeden hareket edecek.BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, S.Bratislava maçını kazanıp, Türkiye'ye puan katkısı yapmak istediklerini söyledi. Grupta üçte sıfırlık sonucun sergiledikleri oyunun karşılığı olmadığını belirtip, "9 puanı da hanemize yazdırabilirdik" diyen tecrübeli çalıştırıcı, beklenen performansı sergileyemeyen ve taraftarın hedefinde olan Oğuzhan Özyakup'a da sahip çıktı. Avcı, "Oğuzhan gibi bir futbolcuyu 6-8-10 milyon Euro'ya dışarıda ve içeride bulmak çok zor. Onunla ilgili bir tasarrufum olmadı" diye konuştu. Avcı, Burak Yılmaz'ın oynayıp oynamayacağı ile ilgili soruya ise "Korumamda" cevabını verdi.UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybederek tur şansını yitiren Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısında önemli isimlerinden yoksun mücadele edecek.