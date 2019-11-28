Roco’nun yerine stoper aranıyor

Beşiktaş adına ocak ayı transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Forvet için Mario Balotelli için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, orta saha ve kanat takviyesini ise Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katarak gerçekleştirmek istiyor. Kartal'ın transfer yapmayı planladığı bir başka mevki de stoper… Yaz döneminde kendisine takım bulması söylenen ancak ayrılmayı reddeden Enzo Roco'ya gelebilecek tekliflere kapıyı açan Beşiktaş yönetimi, bu oyuncunun yerine Hollanda'da stoper arayışlarına başladı.
Scout ekibiyle birlikte belirlenen isimlere yoğunlaşan transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın bu ülkede bir dizi temaslarda bulunduğu ifade edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ekonomik sıkıntı nedeniyle transferde düşük maliyet-maksimum fayda ilkesinden taviz vermeden hareket edecek.
AVCI: OĞUZHAN GIBISI YOK!
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, S.Bratislava maçını kazanıp, Türkiye'ye puan katkısı yapmak istediklerini söyledi. Grupta üçte sıfırlık sonucun sergiledikleri oyunun karşılığı olmadığını belirtip, "9 puanı da hanemize yazdırabilirdik" diyen tecrübeli çalıştırıcı, beklenen performansı sergileyemeyen ve taraftarın hedefinde olan Oğuzhan Özyakup'a da sahip çıktı. Avcı, "Oğuzhan gibi bir futbolcuyu 6-8-10 milyon Euro'ya dışarıda ve içeride bulmak çok zor. Onunla ilgili bir tasarrufum olmadı" diye konuştu. Avcı, Burak Yılmaz'ın oynayıp oynamayacağı ile ilgili soruya ise "Korumamda" cevabını verdi.
DÖRT YILDIZ OYNAMIYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybederek tur şansını yitiren Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısında önemli isimlerinden yoksun mücadele edecek. Teknik heyet, Atiba'yı kasığındaki, Ruiz'i ayak bileğindeki hafif sakatlıkları nedeniyle; Burak Yılmaz'ı da dinlendirilmek amacıyla kadroya almadı. Gökhan Gönül'ün ise yedek soyuncağı ve yerine Necip'in görev yapacağı belirtildi.