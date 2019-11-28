Trabzonspor Getafe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Trabzon Getafe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu akşam oynanacak maçlar ile devam edecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray geçtiğimiz akşam Clubbe Brugge karşısında aldığı beraberlik ile UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yitirirken gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Trabzon'un gruptan çıkma şansı bulunmuyor, Medipol Başakşehir ise bugün karşı karşıya geleceği İtalyan ekibi Roma'yı mağlup ettiği takdirde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Temsilcilerimizin bu sezonki Avrupa macerası pek parlak geçmese de futbolseverler, takımlarının maçlarını takip etmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda maçların ne zaman, saat kaçta oynanacağı ile birlikte hangi kanalda yayınlanacağı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Avrupa kupalarındaki 134. maçına çıkmaya hazırlanan Trabzonspor'un maça rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. İşte maç öncesi futbolseverlerin merak ettiği "Trabzon Getafe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor Getafe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?" sorularının cevabı ile birlikte Trabzonspor'un maça çıkması beklenen muhtemel 11'i…

TRABZONSPOR GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin ev sahipliğinde oynanacak Trabzonspor Getafe maçı bu akşam saat 18:50'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11, C grubu puan durumu ve maç öncesi satır başları bir sonraki sayfada