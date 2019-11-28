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yayınlanacak? Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

bu akşam evinde ’yi ağırlayacak. Bu akşam üç farklı temsilcimizin Avrupa arenasında sahaya çıkacak olması, maçların oynanacağı saat ile hangi kanalda yayınlanacağının araştırılmasına sebep oluyor. Bu bağlamda Trabzonspor taraftarları; “ yayınlanacak? Maç bugün saat kaçta oynanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. Maçın yayın bilgisi ve saatini araştıran Trabzonspor taraflarının bir başka merak konusu ise yayınının şifreli mi yoksa şifresiz kanaldan mı yapılacağı. Maçın canlı yayınını ekran başından takip etmek isteyen taraftarların bu sorusunu ve maç ile ilgili diğer merak edilenleri yanıtlayıp, muhtemel 11’ler ve maç öncesi iki takımın durumunu paylaştık.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 15:03
Trabzonspor Getafe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Trabzon Getafe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu akşam oynanacak maçlar ile devam edecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray geçtiğimiz akşam Clubbe Brugge karşısında aldığı beraberlik ile UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yitirirken gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Trabzon'un gruptan çıkma şansı bulunmuyor, Medipol Başakşehir ise bugün karşı karşıya geleceği İtalyan ekibi Roma'yı mağlup ettiği takdirde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Temsilcilerimizin bu sezonki Avrupa macerası pek parlak geçmese de futbolseverler, takımlarının maçlarını takip etmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda maçların ne zaman, saat kaçta oynanacağı ile birlikte hangi kanalda yayınlanacağı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Avrupa kupalarındaki 134. maçına çıkmaya hazırlanan 'un maça rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. İşte maç öncesi futbolseverlerin merak ettiği "Trabzon maçı hangi kanalda yayınlanacak? , saat kaçta oynanacak?" sorularının cevabı ile birlikte Trabzonspor'un maça çıkması beklenen muhtemel 11'i…

TRABZONSPOR GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin ev sahipliğinde oynanacak Trabzonspor Getafe maçı bu akşam saat 18:50'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11, C grubu puan durumu ve maç öncesi satır başları bir sonraki sayfada

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