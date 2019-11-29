Fenerbahçe transferde alternatifini buldu! Aleksandar Kolarov olmazsa...

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 21 puanla 4. sırada bulunuyor. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve ligde oynadığı son 3 maçta 1 galibiyet alan sarı lacivertliler devre arasında kadrosunu güçlendirebilmek için girişimlere başladı. Fenerbahçe, yaz ayında kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Roma'nın Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov için devre arasında bir kez daha girişimlere başlamak için hazırlanırken tecrübeli sol bekin transferinde bir kez daha sonuç alınamama ihtimaline karşılık, alternatif bulundu.