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transferde alternatifini buldu! olmazsa...

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan 'de kış transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli kulübün yaz ayında kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı ancak sonuca ulaşamadığı 'nın Sırp sol beki için devre arasında bir kez daha harekete geçmesi beklenirken Sırp sol bekin alternatifi de İngiltere'de bulundu.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 19:27
Fenerbahçe transferde alternatifini buldu! Aleksandar Kolarov olmazsa...

, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 21 puanla 4. sırada bulunuyor. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve ligde oynadığı son 3 maçta 1 galibiyet alan sarı lacivertliler devre arasında kadrosunu güçlendirebilmek için girişimlere başladı. Fenerbahçe, yaz ayında kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı 'nın Sırp oyuncusu için devre arasında bir kez daha girişimlere başlamak için hazırlanırken tecrübeli sol bekin transferinde bir kez daha sonuç alınamama ihtimaline karşılık, alternatif bulundu.

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Fenerbahçe transferde alternatifini buldu! Aleksandar Kolarov olmazsa...
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