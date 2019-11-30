CANLI | Göztepe - Fenerbahçe

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oluyor. 20.00'de başlayacak ve Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem ABülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa İlker Coşkun. VAR hakemi olarak Fırat Aydınus; AVAR hakemi olarak ise Bahattin Duran görev yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Göztepe - Fenerbahçe | Canlı takip ve istatistikler için tıklayın

Maçtan notlar

Ligde son 3 haftada Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, geçen hafta da Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçti. Son 3 haftada mağlubiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, 13. haftaya 16 puan ve averajla 9. sırada girdi. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Andre Poko'nun yanı sıra genç oyuncular Kerem Atakan Kesgin ve Yusuf Talum, forma giyemeyecek.

Kruse ve Muric kadroda

Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen Max Kruse ve Vedat Muric, maç kadrosunda olacak. 1,5 aydır forma giyemeyen Kruse ile sakatlığı nedeniyle ilk kez geçen hafta oynayamayan Muric, Göztepe maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan, Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dirar, Göztepe karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Göztepe 51. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile Göztepe, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak.. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 75-33 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki müsabakada ise kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.