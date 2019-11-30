Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > TRT Spor canlı izle! EURO 2020 Avrupa Şampiyonası kura çekimi canlı izle!

Spor ! EURO Şampiyonası canlı izle!

EURO Futbol Şampiyonası için heyecan dorukta. 'nin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi için geri sayım başladı. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, istediği rakipleri kura çekimi öncesi açıklarken kurada 24 ülke 4 torbada yer alacak. Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek kuralar sonrası de belli olacak. Bu akşam Spor ekranlarında yayınlanacak olan izleme linki burada! TRT Spor !

Giriş Tarihi: 30.11.2019 19:21 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 19:24
TRT Spor canlı izle! EURO 2020 Avrupa Şampiyonası kura çekimi canlı izle!

'nin rakiplerinin belli olacağı EURO Şampiyonası için geri sayım başladı. Türkiye'nin muhtemel rakiplerininin belli olacağı kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek. Türkiye, ortaya koyduğu üstün performansla grup birinciliğini son anda kaçırmış ve grubunu ikinci sırada tamamlamıştı. Uzun bir aradan sonra turnuvada mücadele edecek olan A Milli Takım'ın rakipleri heyecanla bekleniyor. kura çekimi ! Spor canlı izle!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TRT Spor canlı izle! EURO 2020 Avrupa Şampiyonası kura çekimi canlı izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN