TRT Spor canlı izle! EURO 2020 Avrupa Şampiyonası kura çekimi canlı izle!

Türkiye'nin rakiplerinin belli olacağı EURO 2020 Avrupa Şampiyonası kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye'nin muhtemel rakiplerininin belli olacağı kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek. Türkiye, ortaya koyduğu üstün performansla grup birinciliğini son anda kaçırmış ve grubunu ikinci sırada tamamlamıştı. Uzun bir aradan sonra turnuvada mücadele edecek olan A Milli Takım'ın rakipleri heyecanla bekleniyor. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası kura çekimi canlı izle! TRT Spor canlı izle!